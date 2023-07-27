Колосков: «Желающие провести товарищеский матч со сборной России найдутся, нужно искать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России в 2023 году.

«Понятно, что сейчас найти соперника для товарищеского матча — дело непростое, у всех свой график, кто-то боится или не хочет приезжать в Россию. Но желающие провести товарищеский матч обязательно найдутся — мы же сыграли с Ираном и Ираком. На отказе Египта дело не закончится, нужно искать других соперников. Азиатские соборные? Это хороший вариант, как и любой другой. Сборная должна играть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

11 июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.