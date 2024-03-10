Умяров: «На связи с Промесом? Думаю, ему не до связи сейчас»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, находится ли в контакте с одноклубником Квинси Промесом.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» дома проиграл «Факелу» (0:2). Игра проходила на стадионе «Лужники».

— Хорошее поле, хороший стадион, — начал Умяров. — Можно пенять только на себя. В любом случае это футбол. Вы правильно сказали, что мы должны обыгрывать, но не всегда получается. Конечно, обидно, что в этом сезоне часто не получается. С тем же «Факелом» урок, который мы получили там наверное не повлиял на нашу игру сейчас.

— По Квинси в команде есть понимание?

— Это надо у службы безопасности, у руководства спрашивать

— Ты на связи с Квинси?

— Думаю, что ему не до связи сейчас, — сказал Умяров.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

(Анастасия Тынянкина)