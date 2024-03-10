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10 марта, 22:20

Умяров: «На связи с Промесом? Думаю, ему не до связи сейчас»

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, находится ли в контакте с одноклубником Квинси Промесом.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» дома проиграл «Факелу» (0:2). Игра проходила на стадионе «Лужники».

— Хорошее поле, хороший стадион, — начал Умяров. — Можно пенять только на себя. В любом случае это футбол. Вы правильно сказали, что мы должны обыгрывать, но не всегда получается. Конечно, обидно, что в этом сезоне часто не получается. С тем же «Факелом» урок, который мы получили там наверное не повлиял на нашу игру сейчас.

— По Квинси в команде есть понимание?

— Это надо у службы безопасности, у руководства спрашивать

— Ты на связи с Квинси?

— Думаю, что ему не до связи сейчас, — сказал Умяров.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

(Анастасия Тынянкина)

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Наиль Умяров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
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Балтика – Пари НН
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30.03 00:00
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