Галактионов — о ничьей с «Сочи»: «Хороший матч, за исключением того, что мы потеряли очки»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Сочи» (2:2) в 20-м туре РПЛ.

«За исключением того, что мы потеряли очки, в принципе, был хороший матч с нашей стороны — по качеству, по динамике, по движению, по созданным моментам, а их было очень много, нужно было постараться распорядиться этими эпизодами. В этой игре нельзя упрекнуть наших ребят ни в чем», — цитирует Галактионова пресс-служба «Локомотива».

После ничьей с «Сочи» (2:2) «Локомотив» с 32 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ.