Галактионов — о ничьей с «Сочи»: «Хороший матч, за исключением того, что мы потеряли очки»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Сочи» (2:2) в 20-м туре РПЛ.
«За исключением того, что мы потеряли очки, в принципе, был хороший матч с нашей стороны — по качеству, по динамике, по движению, по созданным моментам, а их было очень много, нужно было постараться распорядиться этими эпизодами. В этой игре нельзя упрекнуть наших ребят ни в чем», — цитирует Галактионова пресс-служба «Локомотива».
После ничьей с «Сочи» (2:2) «Локомотив» с 32 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Локомотив»
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|В
|Н
|П
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|
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|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
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|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
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|32
|
6
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|20
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|4
|7
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|
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|7
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|29
|
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|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
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|20
|8
|4
|8
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|
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|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
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|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
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|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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