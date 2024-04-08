Полузащитник «Ростова» Джебов перешел в «Спартак», а Ишутин присоединился к желто-синим

Полузащитник «Ростова» Абдулло Джебов перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба желто-синих.

Ростовчане, в свою очередь, подписали футболиста красно-белых Андрея Ишутина. 20-летний полузащитник провел 37 игр за «Спартак-2», отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами.

«Желаем успехов на поле в футболке «Ростова»!» — говорится в заявлении клуба.

После 22 матчей «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком. «Спартак» набрал 35 баллов и идет на шестой позиции.