Полузащитник «Ростова» Джебов перешел в «Спартак», а Ишутин присоединился к желто-синим
Полузащитник «Ростова» Абдулло Джебов перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба желто-синих.
Ростовчане, в свою очередь, подписали футболиста красно-белых Андрея Ишутина. 20-летний полузащитник провел 37 игр за «Спартак-2», отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами.
«Желаем успехов на поле в футболке «Ростова»!» — говорится в заявлении клуба.
После 22 матчей «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком. «Спартак» набрал 35 баллов и идет на шестой позиции.
Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/3080
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|43
|
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|4
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|38
|
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|
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|9
|9
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|
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|5
|8
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|
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|5
|5
|12
|20-29
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|22
|5
|5
|12
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|20
|
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|4
|5
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|17
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
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|7.04
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|
Динамо – Спартак
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|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|3 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
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Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5
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