«Оренбург» — «Рубин»: хозяева открыли счет

«Оренбург» открыл счет в матче с «Рубином» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 58-й минуте забил Дмитрий Воробьев, который головой замкнул навес с левого фланга.

28-летний форварда забил шестой гол в 17 матчах РПЛ в этом сезоне.