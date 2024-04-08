Смородская о матче «Динамо» — «Спартак»: «Ужасная игра. Называется — «бей-беги»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче «Динамо» — «Спартак» (1:2) в 23-м туре РПЛ.
«Ужасная игра. Даже два паса не проходят — тут же мяч оказывается у соперника. Бесконечные фолы. Игра называется: «Бей-беги», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами. «Спартак» с 35 очками — на шестой строчке.
Источник: РБ Спорт
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|
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|38
|
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|
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|9
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|
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|5
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|20-29
|20
|
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|22
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|5
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|20-35
|20
|
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|4
|8
|9
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|20
|
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|22
|4
|5
|13
|14-26
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|
Виктор Александров
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|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
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|2
|
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Спартак
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