Полузащитник Муро вернулся в общую группу «Оренбурга»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии полузащитника команды Томаса Муро.
«Муро уже тренируется в общей группе, просто нужно время набрать форму», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В августе прошлого года Муро порвал крестообразные связки. Вскоре игрок был прооперирован.
За «Оренбург» 21-летний полузащитник сыграл 2 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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|30.03
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|30.03
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|
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Рубин – Ахмат
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Балтика – Пари НН
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|П
|
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Константин Тюкавин
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Спартак
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