Полузащитник Муро вернулся в общую группу «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии полузащитника команды Томаса Муро.

«Муро уже тренируется в общей группе, просто нужно время набрать форму», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В августе прошлого года Муро порвал крестообразные связки. Вскоре игрок был прооперирован.

За «Оренбург» 21-летний полузащитник сыграл 2 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.