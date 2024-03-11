Источник: Ивич не будет покидать «Краснодар» ради работы в «Спартаке»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не будет покидать клуб ради работы в «Спартаке», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, сербский специалист уже принял решение по этому вопросу. Наставник черно-зеленых хочет остаться в своем нынешнем клубе.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

После 20 туров «Краснодар» занимает второе место, набрав 39 очков. «Спартак» идет шестым с 31 очком.