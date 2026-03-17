Пруцев: «Впереди два важных матча с «Крыльями» и «Акроном» — сделаем все, чтобы реабилитироваться»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру с «Рубином» (0:3) в матче 21-го тура РПЛ.

«Результат неудовлетворительный, все это понимают. Нужно сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Впереди два важных матча с «Крыльями» и «Акроном» — сделаем все, чтобы реабилитироваться за неудачу в Казани», — сказал Пруцев «СЭ».

«Локомотив» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и с 41 баллом располагается на третьем месте в таблице РПЛ.

19 марта московская команда сыграет с «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России, а 22 марта встретится с «Акроном» в чемпионате страны.