Карпин — о стычке Талалаева и Челестини: «Это хорошо? Нет. Но «Балтика» добилась своего»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал массовую потасовку в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

На 7-й добавленной минуте главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил на трибуны мяч, за которым бежал защитник ЦСКА Энрике Кармо. Тот толкнул тренера, спровоцировав массовую потасовку. Арбитр Кирилл Левников удалил Талалаева и наставника армейцев Фабио Челестини. Конфликт продолжился в подтрибунке.

«От меня вы какое мнение хотите услышать? Что значит можно? Наверное, нельзя. Но, когда игроки ЦСКА спровоцировали этот конфликт, их эмоции ушли на него. И в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Но «Балтика» добилась своего? Добилась», — заявил Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Тренер сборной подчеркнул, что не призывает к подобным методам.

«Нет, я не говорю, что все средства хороши. Это хорошо? Наверное, нет. Но это футбол, эмоции. Я не защищаю и не нападаю ни на кого», — добавил он.