Орлов о пенальти в ворота «Динамо»: «Риккардо задел Соболева. Контакт был»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» (0:3) в 4-м туре РПЛ.

На 27-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых за то, что защитник «Динамо» Давид Рикардо ударил нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Некоторые считают, что пенальти сломал игру «Динамо»? Не знаю... Может быть, и сломал. Но сила команды и состоит в том, чтобы держать удар! А если гости посчитали, что их сплавляют, то это как-то несерьезно...

Да, вы владели инициативой. Пропустили с пенальти. Бывает. Но так продолжайте гнуть свою линию.

Я был на стадионе. Поначалу не было понятно, что же произошло в штрафной гостей. Но есть же ВАР, есть повторы. И посмотрев их, приходишь к выводу, что контакт-то был. Разве Соболев сам упал? Нет же. Динамовец его задел.

Кто-то считает, что Соболев подрисовал падение? Ну нет же. Так специально не падают. Его же подрубили. Соболева развернуло...Он упал от контакта.