Карседо: «Даку показал прекрасную игру. Он очень умный игрок»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ оценил игру нападающего Мирлинда Даку.
28-летний албанец впервые вышел в стартовом составе красно-белых и отметился результативной передачей.
— Даку уже влился в игру «Спартака»?
— Он провел с нами всего две недели. Сегодня, на мой взгляд, он показал прекрасную игру. Их связка с Угальде работала достаточно хорошо. Бился, как и вся команда, до конца. В целом, он готов. В каких-то моментах еще нужно будет адаптироваться. Но в целом я им очень доволен.
— Какое сегодня было задание у Даку?
— Он должен был помогать команде выигрывать единоборства, дуэли. Плюс мы использовали его хорошие качества. Вдобавок, он очень умный игрок. Много единоборств выиграли благодаря ему в том числе. Еще раз повторю: их связка с Угальде хорошо работала. В целом, прекрасный матч. Думаю, Мирлинд еще будет прибавлять.
— Как оцените конкуренцию Угальде с Даку?
— Он показал, что хочет играть за «Спартак», что он прекрасный нападающий. Таким моментом нужно пользоваться, когда идет. Манфред всегда работал, всегда выкладывался, старался помогать команде. Сейчас он еще и хладнокровно реализует моменты. Важно продолжать этот момент, ухватиться за него. Думаю, с помощью Даку это будет еще лучше., — сказал Карседо на пресс-конференции.
После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0