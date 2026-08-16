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16 августа, 22:50

Карседо: «Даку показал прекрасную игру. Он очень умный игрок»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ оценил игру нападающего Мирлинда Даку.

28-летний албанец впервые вышел в стартовом составе красно-белых и отметился результативной передачей.

— Даку уже влился в игру «Спартака»?

— Он провел с нами всего две недели. Сегодня, на мой взгляд, он показал прекрасную игру. Их связка с Угальде работала достаточно хорошо. Бился, как и вся команда, до конца. В целом, он готов. В каких-то моментах еще нужно будет адаптироваться. Но в целом я им очень доволен.

— Какое сегодня было задание у Даку?

— Он должен был помогать команде выигрывать единоборства, дуэли. Плюс мы использовали его хорошие качества. Вдобавок, он очень умный игрок. Много единоборств выиграли благодаря ему в том числе. Еще раз повторю: их связка с Угальде хорошо работала. В целом, прекрасный матч. Думаю, Мирлинд еще будет прибавлять.

— Как оцените конкуренцию Угальде с Даку?

— Он показал, что хочет играть за «Спартак», что он прекрасный нападающий. Таким моментом нужно пользоваться, когда идет. Манфред всегда работал, всегда выкладывался, старался помогать команде. Сейчас он еще и хладнокровно реализует моменты. Важно продолжать этот момент, ухватиться за него. Думаю, с помощью Даку это будет еще лучше., — сказал Карседо на пресс-конференции.

После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.

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Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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