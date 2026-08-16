Карседо: «Даку показал прекрасную игру. Он очень умный игрок»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ оценил игру нападающего Мирлинда Даку.

28-летний албанец впервые вышел в стартовом составе красно-белых и отметился результативной передачей.

— Даку уже влился в игру «Спартака»?

— Он провел с нами всего две недели. Сегодня, на мой взгляд, он показал прекрасную игру. Их связка с Угальде работала достаточно хорошо. Бился, как и вся команда, до конца. В целом, он готов. В каких-то моментах еще нужно будет адаптироваться. Но в целом я им очень доволен.

— Какое сегодня было задание у Даку?

— Он должен был помогать команде выигрывать единоборства, дуэли. Плюс мы использовали его хорошие качества. Вдобавок, он очень умный игрок. Много единоборств выиграли благодаря ему в том числе. Еще раз повторю: их связка с Угальде хорошо работала. В целом, прекрасный матч. Думаю, Мирлинд еще будет прибавлять.

— Как оцените конкуренцию Угальде с Даку?

— Он показал, что хочет играть за «Спартак», что он прекрасный нападающий. Таким моментом нужно пользоваться, когда идет. Манфред всегда работал, всегда выкладывался, старался помогать команде. Сейчас он еще и хладнокровно реализует моменты. Важно продолжать этот момент, ухватиться за него. Думаю, с помощью Даку это будет еще лучше., — сказал Карседо на пресс-конференции.

После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.