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Сегодня, 11:30

Орлов об игре Глушенкова против «Динамо»: «Порадовал! Здорово готов, в отличие от полкоманды»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал двух ключевых игроков «Зенита» после победы над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ.

— Хорошо готов Педро. На своем фланге создавал проблемы динамовцам. Ну и, конечно, следует выделить двоих — Соболева и Глушенкова. Сейчас эти двое тащат «Зенит». У Максима в активе 5 голов, у Александра — 4.

Глушенков сегодня просто порадовал! Какое движение на 95-й минуте, какая нацеленность на результат, вовлеченность в командную игру! А как вам его пас шведой на второй гол Соболева? Молодец. Вот он набрал форму, он здорово готов, в отличие от того же Вендела. Даже не так. В отличие от половины команды!

Повторюсь, сейчас у «Зенита» не видно той игры, которая позволит бороться за чемпионский титул.

Сегодня забили два мяча и стали играть в пять защитников, на удержание. В принципе, ход себя оправдал. Итоговый счет — 3:0, но вот с точки зрения футбольной эстетики... Вы играете дома, на стадион пришло больше 30 тысяч зрителей.

Александр Соболев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Разве Соболев сам упал? Но игра у «Зенита» пока не выстроена». Орлов — о разгроме «Динамо»

«Зенит» набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака».

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Александр Соболев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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