Орлов об игре Глушенкова против «Динамо»: «Порадовал! Здорово готов, в отличие от полкоманды»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал двух ключевых игроков «Зенита» после победы над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ.

— Хорошо готов Педро. На своем фланге создавал проблемы динамовцам. Ну и, конечно, следует выделить двоих — Соболева и Глушенкова. Сейчас эти двое тащат «Зенит». У Максима в активе 5 голов, у Александра — 4.

Глушенков сегодня просто порадовал! Какое движение на 95-й минуте, какая нацеленность на результат, вовлеченность в командную игру! А как вам его пас шведой на второй гол Соболева? Молодец. Вот он набрал форму, он здорово готов, в отличие от того же Вендела. Даже не так. В отличие от половины команды!

Повторюсь, сейчас у «Зенита» не видно той игры, которая позволит бороться за чемпионский титул.

Сегодня забили два мяча и стали играть в пять защитников, на удержание. В принципе, ход себя оправдал. Итоговый счет — 3:0, но вот с точки зрения футбольной эстетики... Вы играете дома, на стадион пришло больше 30 тысяч зрителей.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака».