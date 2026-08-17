Лосев — о пенальти «Зенита»: «Обидно, что опять будут обсуждать судейские решения»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев ответил на вопрос «СЭ» о матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

«Посмотрел матч «Динамо» с «Зенитом» и хочу сказать, что бело-голубые очень неплохо смотрелись и играли с преимуществом, но опять в дело вступили судьи. Вроде все недавно смотрели матчи чемпионата мира, и там уровень единоборств был очень высоким. Что-то не припомню подобных легковесных пенальти там, чтобы игрок падал от малейшего прикосновения.

Причем изначально судьи в поле никак не отреагировали на падение Соболева, который известен такими своими действиями в штрафной, но зачем-то вмешались арбитры ВАР. Конечно, такой пенальти не мог не повлиять на динамовцев, которые побежали отыгрываться и сразу пропустили второй. Очень обидно, что опять будут больше обсуждать не действия игроков на поле, а судейские решения, — сказал Лосев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 4 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака», а бело-голубые в этот же день примут «Родину».