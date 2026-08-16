Талалаев о поражении от «Спартака»: «Балтика» сама не достигла победы. Не реализовали преимущество»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча против «Спартака» (1:2) в 4-м туре РПЛ.

— Сегодня «Балтика» превзошла соперника по xG, нанесла почти в два раза больше ударов. Паритет по голевым моментам. Можно ли говорить, что «Балтика» сама не достигла этой победы?

— Да, абсолютно точно. Не реализовали то преимущество, которое было в концовке матча для того, чтобы хотя бы вничью эту игру закончить. А так, я поблагодарил ребят. Хотел бы поблагодарить еще и зрителей. Давно не было такой атмосферы: очень хорошее боление, практически полный стадион. Конечно, половина наверняка пришла на «Спартак». Но я думаю, что мы своей игрой заслуживаем уважения.

Мы понимали, что первый тайм прошел под преимуществом «Спартака»: было много владения, стандартов. Но мы достаточно качественно оборонялись. Убрали ошибки, которые были с ЦСКА в позиционной обороне. Моментов практически не позволяли, пока Натан Гассама после стандарта не стал играть поперек. Но так бывает. Наша оборона провела очень хорошую игру сегодня. Но ошибки приводят к голам. И Чивич с Эдуардо придумали гол, и после стандарта гол, как я уже говорил, пионерлагерский. Вроде бежим, можно спокойно сыграть на сохранение вратарю, можно выбить в аут, можно самому принять. Но выбрали неправильное решение: передача поперек — и поплатились.

Создали больше моментов, чем в предыдущих играх. Но не реализовали их. Когда мы говорим изо дня в день, что чуть не хватает мастерства впереди, то речь именно об этом. Те же Поспелов и Миша Рядно привнесли задора, желания, стремления, игры один в один. Да, мы не выпустили Ковача и Йенне, они пока набирают форму, в Кубке, наверное, покажут свое мастерство. Но этих ребят мы выпустили, чтобы прессинговать более активно, потому что «Спартак» перешел на контроль во втором тайме. У нас получалось. Забить не получилось.

Особенно обидно, когда Поспелов бьет в игрока, который его блокирует. Он пробил, мяч отскакивает к нему — очень напоминает момент с «Крыльями». Тогда мяч ушел на угловой. Мы ему показали тот момент и сказали, что в штрафной решения принимать нужно быстрее. Не можешь пробить сам — надо катить в сторону. Если вы посмотрите, слева были трое: Хиль, Эдуардо и еще кто-то. Просто покати, любой бы вбивал.

Чтобы вы понимали, что в моей работе главное: мне бы хотелось, чтобы мы работали над ошибками, исправлялись, чтобы игроки прогрессировали. Даже покати он в сторону, не забив этот мяч, у меня бы не было такого расстройства, как от того, что мы не забили вот так. Второй раз он тупо бьет в игрока, который бежит на него. Вот это неправильно, — сказал Талалаев на пресс-конференции.

После поражения от «Спартака» калининградцы с 6 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.