Талалаев о поражении от «Спартака»: «Балтика» сама не достигла победы. Не реализовали преимущество»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча против «Спартака» (1:2) в 4-м туре РПЛ.
— Сегодня «Балтика» превзошла соперника по xG, нанесла почти в два раза больше ударов. Паритет по голевым моментам. Можно ли говорить, что «Балтика» сама не достигла этой победы?
— Да, абсолютно точно. Не реализовали то преимущество, которое было в концовке матча для того, чтобы хотя бы вничью эту игру закончить. А так, я поблагодарил ребят. Хотел бы поблагодарить еще и зрителей. Давно не было такой атмосферы: очень хорошее боление, практически полный стадион. Конечно, половина наверняка пришла на «Спартак». Но я думаю, что мы своей игрой заслуживаем уважения.
Мы понимали, что первый тайм прошел под преимуществом «Спартака»: было много владения, стандартов. Но мы достаточно качественно оборонялись. Убрали ошибки, которые были с ЦСКА в позиционной обороне. Моментов практически не позволяли, пока Натан Гассама после стандарта не стал играть поперек. Но так бывает. Наша оборона провела очень хорошую игру сегодня. Но ошибки приводят к голам. И Чивич с Эдуардо придумали гол, и после стандарта гол, как я уже говорил, пионерлагерский. Вроде бежим, можно спокойно сыграть на сохранение вратарю, можно выбить в аут, можно самому принять. Но выбрали неправильное решение: передача поперек — и поплатились.
Создали больше моментов, чем в предыдущих играх. Но не реализовали их. Когда мы говорим изо дня в день, что чуть не хватает мастерства впереди, то речь именно об этом. Те же Поспелов и Миша Рядно привнесли задора, желания, стремления, игры один в один. Да, мы не выпустили Ковача и Йенне, они пока набирают форму, в Кубке, наверное, покажут свое мастерство. Но этих ребят мы выпустили, чтобы прессинговать более активно, потому что «Спартак» перешел на контроль во втором тайме. У нас получалось. Забить не получилось.
Особенно обидно, когда Поспелов бьет в игрока, который его блокирует. Он пробил, мяч отскакивает к нему — очень напоминает момент с «Крыльями». Тогда мяч ушел на угловой. Мы ему показали тот момент и сказали, что в штрафной решения принимать нужно быстрее. Не можешь пробить сам — надо катить в сторону. Если вы посмотрите, слева были трое: Хиль, Эдуардо и еще кто-то. Просто покати, любой бы вбивал.
Чтобы вы понимали, что в моей работе главное: мне бы хотелось, чтобы мы работали над ошибками, исправлялись, чтобы игроки прогрессировали. Даже покати он в сторону, не забив этот мяч, у меня бы не было такого расстройства, как от того, что мы не забили вот так. Второй раз он тупо бьет в игрока, который бежит на него. Вот это неправильно, — сказал Талалаев на пресс-конференции.
После поражения от «Спартака» калининградцы с 6 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0