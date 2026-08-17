Форвард «Родины» Максименко о матчах против «Спартака» и «Зенита»: «Красно-белые смотрелись чуть сильнее»

Нападающий «Родины» Артем Максименко в разговоре с «СЭ» сравнил уровень игры «Спартака» и «Зенита».

«Думаю, против нас «Спартак» смотрелся чуть сильнее, чем «Зенит». Но оба этих клуба и еще «Краснодар» — примерно равные команды. Они и будут бороться за чемпионство», — сказал Максименко «СЭ».

«Родина» уступила «Спартаку» в первом туре РПЛ со счетом 0:3. В третьем туре подопечные Хуана Диаса одержали победу над «Зенитом» — 2:1.

После 4-го тура москвичи с 4 очками идут на 11-м месте в таблице чемпионата России.