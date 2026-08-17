Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»: «Надо признать, что пока игра у команды Семака не выстроена»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ.
— «Зенит» победил — 3:0. Но такой счет — все-таки не по игре. «Динамо» агрессивно начало встречу. И хозяева просто не знали, как выбираться из-под прессинга бело-голубых. Питерцы в эти минуты выглядели неважно, уступали в единоборствах. Почему?
У питерцев «проседает» центр поля. Он малоподвижен! Вендел не готов физически. Есть вопросы к Джону Джону. А Барриос вообще отдает пас только ближнему — тому же Венделу. Вы можете вспомнить, чтобы колумбиец пасовал на 20-30 метров вперед? Я — нет. Барриос потерял уверенность в себе.
Нет связок. Это проблема. И пока она не решается.
Надо признать, что пока игра у команды Семака не выстроена. Особенно в середине поля.
Да и к обороне есть претензии. Вот заменил Андраде Нино и сразу показал, что он свежее, быстрее, агрессивнее, убедительнее своих конкурентов. Ведь в первом тайме и Нино, и Дивеев пускали себе динамовцев за спину. Тюкавин уже в дебюте матча имел отличный момент, мощно пробил с левой, но в створ не попал.
А как Дивеев в одном эпизоде начал атаку? Отдал пас левой — мяч улетел за бровку... Ну что это такое? Неуверенность?
Смущает меня и манера игры вратаря Адамова. Нет, на линии он, безусловно, хорош, выручает. Сегодня отыграл на ноль. Но что касается его движения... Все как-то неспешно, все пешком. Подолгу вводит мяч в игру, ищет партнеров. А они уже перекрыты. Понимаете, от него должна все-таки исходить другая энергетика. Он должен заряжать своих партнеров! Все же начинается с голкипера.
«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0