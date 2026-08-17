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Сегодня, 11:05

Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»: «Надо признать, что пока игра у команды Семака не выстроена»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ.

— «Зенит» победил — 3:0. Но такой счет — все-таки не по игре. «Динамо» агрессивно начало встречу. И хозяева просто не знали, как выбираться из-под прессинга бело-голубых. Питерцы в эти минуты выглядели неважно, уступали в единоборствах. Почему?

У питерцев «проседает» центр поля. Он малоподвижен! Вендел не готов физически. Есть вопросы к Джону Джону. А Барриос вообще отдает пас только ближнему — тому же Венделу. Вы можете вспомнить, чтобы колумбиец пасовал на 20-30 метров вперед? Я — нет. Барриос потерял уверенность в себе.

Нет связок. Это проблема. И пока она не решается.

Надо признать, что пока игра у команды Семака не выстроена. Особенно в середине поля.

Да и к обороне есть претензии. Вот заменил Андраде Нино и сразу показал, что он свежее, быстрее, агрессивнее, убедительнее своих конкурентов. Ведь в первом тайме и Нино, и Дивеев пускали себе динамовцев за спину. Тюкавин уже в дебюте матча имел отличный момент, мощно пробил с левой, но в створ не попал.

А как Дивеев в одном эпизоде начал атаку? Отдал пас левой — мяч улетел за бровку... Ну что это такое? Неуверенность?

Смущает меня и манера игры вратаря Адамова. Нет, на линии он, безусловно, хорош, выручает. Сегодня отыграл на ноль. Но что касается его движения... Все как-то неспешно, все пешком. Подолгу вводит мяч в игру, ищет партнеров. А они уже перекрыты. Понимаете, от него должна все-таки исходить другая энергетика. Он должен заряжать своих партнеров! Все же начинается с голкипера.

Александр Соболев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Разве Соболев сам упал? Но игра у «Зенита» пока не выстроена». Орлов — о разгроме «Динамо»

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака».

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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