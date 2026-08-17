Бабаев: «Прощальный матч Вагнера Лав состоится в этом году на 99 процентов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что прощальный матч завершившего карьеру нападающего Вагнера Лав будет организован в этом году.

«Идет серьезная работа, но мне пока не хотелось бы раскрывать детали. Мы все сильно расстроились из-за истории с «Ботафого». Это не связано с суевериями, тем не менее перед объявлением мы хотим все подготовить, чтобы быть уверенными в том, что доедут футболисты, которых мы хотим видеть. Сейчас могу точно сказать, что матч состоится, на 99 процентов, в этом сезоне, даже в этом году», — сказал Бабаев РИА Новости.

Бразилец Вагнер Лав объявил о завершении карьеры 24 марта. Агент экс-футболиста сообщал, что спортсмен пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с ЦСКА. Ранее «Ботафого» отказался от участия в Братском кубке в Москве с ЦСКА и «Динамо», матчи должны были пройти в начале июля.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.