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Сегодня, 11:55

Бабаев: «Прощальный матч Вагнера Лав состоится в этом году на 99 процентов»

Руслан Минаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что прощальный матч завершившего карьеру нападающего Вагнера Лав будет организован в этом году.

«Идет серьезная работа, но мне пока не хотелось бы раскрывать детали. Мы все сильно расстроились из-за истории с «Ботафого». Это не связано с суевериями, тем не менее перед объявлением мы хотим все подготовить, чтобы быть уверенными в том, что доедут футболисты, которых мы хотим видеть. Сейчас могу точно сказать, что матч состоится, на 99 процентов, в этом сезоне, даже в этом году», — сказал Бабаев РИА Новости.

Бразилец Вагнер Лав объявил о завершении карьеры 24 марта. Агент экс-футболиста сообщал, что спортсмен пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с ЦСКА. Ранее «Ботафого» отказался от участия в Братском кубке в Москве с ЦСКА и «Динамо», матчи должны были пройти в начале июля.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Источник: РИА Новости Спорт
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Вагнер Лав
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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