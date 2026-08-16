Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после победы махачкалинского «Динамо» над «Крыльями»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев эмоционально отреагировал на победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 4-м туре РПЛ.

Пресс-служба махачкалинцев опубликовала видео, на котором 50-летний специалист после обращения к команде запрыгивает на стол в раздевалке.

После 4 туров «Динамо» с 9 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» и «Спартаку» по дополнительным показателям.