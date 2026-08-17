Источник: переход Батракова в «Галатасарай» затягивается из-за агентов

Трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай» затягивается из-за урегулирования вопроса о комиссионных для агентов, сообщил турецкий журналист Кадир Четинчалы.

По данным источника, агенты 21-летнего футболиста знают, что «Галатасарай» находится под давлением, и используют это сейчас.

В свою очередь инсайдер Николо Скира сообщил, что с Батраковым подпишут контракт до 2031 года, а сумма сделки составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее Fotomac сообщил, что Батраков будет зарабатывать в турецком клубе 3,5 миллиона евро в год. Эта сумма может увеличиться за счет бонусных выплат.

До этого «СЭ» сообщал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов одобрил трансфер Батракова. Генеральный директор клуба Борис Ротенберг выступает против продажи лидера команды.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.