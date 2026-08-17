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Сегодня, 06:49

Источник: переход Батракова в «Галатасарай» затягивается из-за агентов

Павел Лопатко

Трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай» затягивается из-за урегулирования вопроса о комиссионных для агентов, сообщил турецкий журналист Кадир Четинчалы.

По данным источника, агенты 21-летнего футболиста знают, что «Галатасарай» находится под давлением, и используют это сейчас.

В свою очередь инсайдер Николо Скира сообщил, что с Батраковым подпишут контракт до 2031 года, а сумма сделки составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

Алексей Батраков.Что ждет Батракова в «Галатасарае»? У возможного трансфера много плюсов для Алексея

Ранее Fotomac сообщил, что Батраков будет зарабатывать в турецком клубе 3,5 миллиона евро в год. Эта сумма может увеличиться за счет бонусных выплат.

До этого «СЭ» сообщал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов одобрил трансфер Батракова. Генеральный директор клуба Борис Ротенберг выступает против продажи лидера команды.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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 2 1 0
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