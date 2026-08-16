Даку на русском оценил победу «Спартака» над «Балтикой»: «Хочу выигрывать, даже если сам не забиваю»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал о своих эмоциях после победы красно-белых над «Балтикой» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

28-летний албанец впервые вышел в стартовом составе команды и сделал голевую передачу на Манфреда Угальде, который открыл счет.

«Эмоции? Всегда хорошие эмоции, когда выигрываешь. Мы знали перед игрой, что с «Балтикой» играть очень тяжело, когда они играют дома. Для нас очень важная победа. Надо только выигрывать. Хочу выигрывать, даже если сам не забиваю», — сказал Даку на русском языке в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

После победы над «Балтикой» красно-белые с 9 очками занимают третье место в РПЛ перед 5-м туром.