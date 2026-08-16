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Судейство

Сегодня, 18:45

«Ну что вы, судьи, творите?» «Зениту» назначили уже 15 пенальти за год — больше всех в России

Артем Белинин
Корреспондент
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
В игре с «Динамо» не обошлось без спорного эпизода.

«Зенит» разгромил «Динамо» в домашнем матче 4-го тура РПЛ — 3:0. Первый гол хозяева забили благодаря спорному пенальти, который заработал нападающий петербуржцев Александр Соболев.

Что случилось?

Скандальный эпизод произошел в середине первого тайма — защитник «Динамо» Давид Рикардо попал Соболеву щитком в голень. Сначала обслуживавший встречу арбитр Артем Чистяков не наказал бразильца, но после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов изменил решение, назначив пенальти. Попытку реализовал пострадавший форвард сине-бело-голубых.

Через несколько минут Соболев оформил дубль. Во втором тайме финальный гол петербуржцев забил Максим Глушенков. Благодаря разгрому «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав девять очков по итогам четырех туров.

Александр Соболев и&nbsp;Джон Джон.«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых

Пенальти остается одним из главных стандартов команды Сергея Семака. По данным Opta, с начала прошлого сезона петербуржцы били с точки чаще всех в России — 15 раз. На втором месте по количеству назначенных 11-метровых ударов идет «Акрон» (10), третье делят «Балтика» и «Ростов» (по 8).

При этом по числу пенальти, назначенных в его ворота, «Зенит» занимает пятое место с конца — пять ударов. У «Спартака» — двенадцать.

Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«С каких пор это не пенальти?»

Ожидаемо ситуация с Соболевым привела к дискуссиям. Одним из первых в социальных сетях высказался Александр Мостовой — заявил, что форвард «Зенита» сам виноват в контакте с Рикардо.

«Друзья, ну во что вы превращаете футбол? Ну это же контактный вид спорта. Вы сейчас поставили пенальти в ворота «Динамо». Это безобразие. Просто безобразие. Защитник просто стоит сзади Соболева и ничего не делает. Соболев не знает, как обработать мяч. Назначать пенальти... Ну что вы, судьи, творите?» — сказал Мостовой.

Правда, есть и другое мнение. Комментатор Роман Нагучев считает трактовку однозначной. «Я понимаю, что очень сложно не отвлекаться на заговоры, но с каких пор удар по голени опорной ноги — не пенальти? С одного ракурса этого нельзя было увидеть, но с другого-то можно. Все», — написал Нагучев в соцсетях.

Эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров тоже оценил эпизод в пользу Чистякова.

«Судья поступил верно, после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов назначив пенальти в ворота гостей. Изначально рефери не наказал Рикардо за нарушение правил, совершенное в единоборстве с Соболевым. Но видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк помогли арбитру исправить ошибку. Они показали ему на повторах, что динамовец левой ногой ударил соперника в опорную правую ногу и повлиял на его дальнейшие действия», — написал Бобров.

В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака». «Динамо» в этот же день примет «Родину».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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