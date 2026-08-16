«Ну что вы, судьи, творите?» «Зениту» назначили уже 15 пенальти за год — больше всех в России

В игре с «Динамо» не обошлось без спорного эпизода.

«Зенит» разгромил «Динамо» в домашнем матче 4-го тура РПЛ — 3:0. Первый гол хозяева забили благодаря спорному пенальти, который заработал нападающий петербуржцев Александр Соболев.

Что случилось?

Скандальный эпизод произошел в середине первого тайма — защитник «Динамо» Давид Рикардо попал Соболеву щитком в голень. Сначала обслуживавший встречу арбитр Артем Чистяков не наказал бразильца, но после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов изменил решение, назначив пенальти. Попытку реализовал пострадавший форвард сине-бело-голубых.

Через несколько минут Соболев оформил дубль. Во втором тайме финальный гол петербуржцев забил Максим Глушенков. Благодаря разгрому «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав девять очков по итогам четырех туров.

Пенальти остается одним из главных стандартов команды Сергея Семака. По данным Opta, с начала прошлого сезона петербуржцы били с точки чаще всех в России — 15 раз. На втором месте по количеству назначенных 11-метровых ударов идет «Акрон» (10), третье делят «Балтика» и «Ростов» (по 8).

При этом по числу пенальти, назначенных в его ворота, «Зенит» занимает пятое место с конца — пять ударов. У «Спартака» — двенадцать.

Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«С каких пор это не пенальти?»

Ожидаемо ситуация с Соболевым привела к дискуссиям. Одним из первых в социальных сетях высказался Александр Мостовой — заявил, что форвард «Зенита» сам виноват в контакте с Рикардо.

«Друзья, ну во что вы превращаете футбол? Ну это же контактный вид спорта. Вы сейчас поставили пенальти в ворота «Динамо». Это безобразие. Просто безобразие. Защитник просто стоит сзади Соболева и ничего не делает. Соболев не знает, как обработать мяч. Назначать пенальти... Ну что вы, судьи, творите?» — сказал Мостовой.

Правда, есть и другое мнение. Комментатор Роман Нагучев считает трактовку однозначной. «Я понимаю, что очень сложно не отвлекаться на заговоры, но с каких пор удар по голени опорной ноги — не пенальти? С одного ракурса этого нельзя было увидеть, но с другого-то можно. Все», — написал Нагучев в соцсетях.

Эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров тоже оценил эпизод в пользу Чистякова.

«Судья поступил верно, после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов назначив пенальти в ворота гостей. Изначально рефери не наказал Рикардо за нарушение правил, совершенное в единоборстве с Соболевым. Но видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк помогли арбитру исправить ошибку. Они показали ему на повторах, что динамовец левой ногой ударил соперника в опорную правую ногу и повлиял на его дальнейшие действия», — написал Бобров.

В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака». «Динамо» в этот же день примет «Родину».