«Ну что вы, судьи, творите?» «Зениту» назначили уже 15 пенальти за год — больше всех в России
«Зенит» разгромил «Динамо» в домашнем матче 4-го тура РПЛ — 3:0. Первый гол хозяева забили благодаря спорному пенальти, который заработал нападающий петербуржцев Александр Соболев.
Что случилось?
Скандальный эпизод произошел в середине первого тайма — защитник «Динамо» Давид Рикардо попал Соболеву щитком в голень. Сначала обслуживавший встречу арбитр Артем Чистяков не наказал бразильца, но после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов изменил решение, назначив пенальти. Попытку реализовал пострадавший форвард сине-бело-голубых.
Через несколько минут Соболев оформил дубль. Во втором тайме финальный гол петербуржцев забил Максим Глушенков. Благодаря разгрому «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав девять очков по итогам четырех туров.
Пенальти остается одним из главных стандартов команды Сергея Семака. По данным Opta, с начала прошлого сезона петербуржцы били с точки чаще всех в России — 15 раз. На втором месте по количеству назначенных 11-метровых ударов идет «Акрон» (10), третье делят «Балтика» и «Ростов» (по 8).
При этом по числу пенальти, назначенных в его ворота, «Зенит» занимает пятое место с конца — пять ударов. У «Спартака» — двенадцать.
«С каких пор это не пенальти?»
Ожидаемо ситуация с Соболевым привела к дискуссиям. Одним из первых в социальных сетях высказался Александр Мостовой — заявил, что форвард «Зенита» сам виноват в контакте с Рикардо.
«Друзья, ну во что вы превращаете футбол? Ну это же контактный вид спорта. Вы сейчас поставили пенальти в ворота «Динамо». Это безобразие. Просто безобразие. Защитник просто стоит сзади Соболева и ничего не делает. Соболев не знает, как обработать мяч. Назначать пенальти... Ну что вы, судьи, творите?» — сказал Мостовой.
Правда, есть и другое мнение. Комментатор Роман Нагучев считает трактовку однозначной. «Я понимаю, что очень сложно не отвлекаться на заговоры, но с каких пор удар по голени опорной ноги — не пенальти? С одного ракурса этого нельзя было увидеть, но с другого-то можно. Все», — написал Нагучев в соцсетях.
Эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров тоже оценил эпизод в пользу Чистякова.
«Судья поступил верно, после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов назначив пенальти в ворота гостей. Изначально рефери не наказал Рикардо за нарушение правил, совершенное в единоборстве с Соболевым. Но видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк помогли арбитру исправить ошибку. Они показали ему на повторах, что динамовец левой ногой ударил соперника в опорную правую ногу и повлиял на его дальнейшие действия», — написал Бобров.
В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака». «Динамо» в этот же день примет «Родину».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0