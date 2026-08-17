Кобелев об игре «Зенита»: «Не впечатляет. Раньше, при Малкоме и Клаудиньо, команда действовала ярко»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру «Зенита» на старте сезона.

«Меня не впечатляет «Зенит». У них есть Вендел, который дирижирует атаками, и Соболев с Глушенковым, которые забивают. Но этого маловато на сегодняшний день. Раньше, при Малкоме и Клаудиньо, команда действовала ярко. А сейчас все идет с натяжкой. Понятно, что «Зенит» реальный претендент на чемпионство, но у них будет серьезная конкуренция с «Краснодаром» и «Спартаком», — сказал Кобелев «СЭ».

«Зенит» после четвертого тура занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. В следующем туре команда в гостях сыграет со «Спартаком».