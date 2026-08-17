Кобелев: «Если «Динамо» хочет бороться за трофеи, то необходимы покупки высококачественных игроков»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:3) в 4-м туре РПЛ.

«Зенит» смог раскрыть игру за счет пенальти, потому что моментов было мало. Шварцу не хватает атакующих вингеров, это влияет на результат. Например, было много позиционных атак, в которых необходимы вингеры со скоростью и дриблингом. Этого у команды нет пока что. Если «Динамо» хочет бороться за трофеи, то необходимо покупать двух высококачественных атакующих игроков», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» после четвертого тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. В следующем туре команда принимает дома «Родину».