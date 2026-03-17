ЭСК РФС рассмотрит три обращения «Спартака» по итогам матча с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС изучит три эпизода матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (2:0), по которым красно-белые выразили несогласие с решениями арбитра Сергея Карасева, сообщает РИА Новости.

ЭСК рассмотрит следующие эпизоды:

Неудаление Вендела на 20-й минуте за агрессивное поведение в эпизоде с Романом Зобниным.

Отсутствие второй желтой карточки для Александра Соболева на 65-й минуте.

Назначение второго пенальти на 78-й минуте.

После 21-го тура «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 45 очками, «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 баллами.