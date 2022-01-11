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Полузащитник «Краснодара» Намли перешел в роттердамскую «Спарту» на правах аренды

14:11
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Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в роттердамскую «Спарту», сообщает пресс-служба «быков».

27-летний датчанин проведет остаток сезона-2021/22 в нидерландской команде, срок аренды истекает 30 июня.

Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» летом 2019 года, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 18 матчах за команду. С января 2020 года футболист выступал за американский «Колорадо Рапидс» на правах аренды.

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Иван Торопцев все материалы автора

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