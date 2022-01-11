Полузащитник «Краснодара» Намли перешел в роттердамскую «Спарту» на правах аренды

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в роттердамскую «Спарту», сообщает пресс-служба «быков».

27-летний датчанин проведет остаток сезона-2021/22 в нидерландской команде, срок аренды истекает 30 июня.

Юнес Намли арендован «Спартой» из Роттердама



«Быки» достигли соглашения с нидерландской «Спартой» об аренде полузащитника. Намли проведет в «Спарте» остаток сезона, срок аренды истекает 30 июня 2022 г. Предыдущие два года Юнес также на правах аренды выступал в «Колорадо Рэпидс». pic.twitter.com/a58AUOJfO9 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 11, 2022

Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» летом 2019 года, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 18 матчах за команду. С января 2020 года футболист выступал за американский «Колорадо Рапидс» на правах аренды.