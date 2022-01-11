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В Италии сообщили, что Жиго попал в сферу интересов «Ромы»

14:10
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго находится в сфере интересом «Ромы», утверждает TMW. Однако пока итальянский клуб не делал официального запроса относительно возможного трансфера 28-летнего француза.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне француз провел 24 матча за московскую команду, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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