В Италии сообщили, что Жиго попал в сферу интересов «Ромы»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго находится в сфере интересом «Ромы», утверждает TMW. Однако пока итальянский клуб не делал официального запроса относительно возможного трансфера 28-летнего француза.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне француз провел 24 матча за московскую команду, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.