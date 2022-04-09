Глушаков: «Есть вопросы к Садыгову? Он гол забил»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался после победы над ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (4:2).

— «Химки» сегодня не уничтожили ЦСКА. Это громко сказано. Просто выиграли. Очередная победа, три очка.

— Была информация, что некоторые игроки бойкотируют матч. Например, Садыгов в основе.

— Есть вопросы к Садыгову? Он гол забил. Я такое только от журналистов слышу, вы же всегда правду пишете. Тренер объяснит ситуацию с Мирзовым. Он вчера присутствовал на тренировке, бегал индивидуально.