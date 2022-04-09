«Спартак» тут не причем». Руденко о дубле в ворота ЦСКА

Нападающий «Химок» Александр Руденко отметился дублем в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

Напомним, что зимой футболист перешел в подмосковный клуб из «Спартака».

— Я надеюсь, что прошлый Руденко вернулся. «Спартак» тут не причем, я игрок «Химок»! Думаю только о нашем коллективе. Что случилось с командой? Мы поймали свой ритм, нашли свою игру!

— Вчерашняя информация в прессе?

— Не верьте этому, это была совершенная неправда. У нас есть замечательный тренер, который доверяет нам, а мы полностью доверяем ему. У нас в команде все отлично! Никаких проблем нет.

Футболист сделал дубль в матче с ЦСКА, эти голы стали для него первыми за подмосковный клуб.