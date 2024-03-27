Петржела: «Поступки Промеса говорят о том, что ему плевать на «Спартак»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о форварде «Спартака» Квинси Промесе, который в настоящий момент находится под стражей в ОАЭ.

«Промес подвел руководство клуба, партнеров по команде. Поведение Квинси вызывает много вопросов по поводу его профессионализма. Поступки Промеса говорят о том, что ему плевать на «Спартак», в голове у него только деньги», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В середине марта Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.