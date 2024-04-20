Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Маклаков считает, что отсутствие Промеса сказывается на игре «Спартака»: «Приходится перестраиваться»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» высказался об игре красно-белых в отсутствии нападающего Квинси Промеса.

«Сейчас на игре «Спартака» сказывается отсутствие Промеса, потому что по ходу сезона приходится перестраивать игру. Но это не значит, что Саша Соболев или Игнатов не могут хорошо сыграть. Все в их руках», — сказал Маклаков «СЭ».

Ранее 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» пройдет 21 апреля
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Почетный президент ОКР Жуков считает, что Промес не вернется в «Спартак»
Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ
Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»
Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»
Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Известный комик Амарян — о Слуцком: «Очень приятный мужик при всем том, что он душный»

Камоцци: «Чалов умеет забивать, он сможет это делать не только в России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости