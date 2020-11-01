Нападающий «Урала» Павел Погребняк подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» (2:1).

— Мы действительно кайфовали — пока счет не стал 2:1. Потом начались «судороги», неуверенность, «Уфа» создавала нам некоторые проблемы, — цитирует официальный сайт «Урала» Погребняка. — А так да, сегодня многое получалось, контролировали мяч, игру. Конечно, нужно было забивать еще и снимать все вопросы о победителе, а так — придумали ненужную интригу в концовке.

— Вы осознанно оставили мяч Эрику в эпизоде с первым забитым мячом?

— Да, я слышал, что он кричит, чтобы я оставил ему мяч, и я сделал это. Слышал подсказ и осознанно оставил, но тем не менее, умудрился чуть-чуть подправить мяч. Считаю, голевую передачу мне надо записать в статистику, чтобы хоть с чего-то начать! (смеется)

— Когда увидим и ваши голы? Пока в составе «Урала» забивает в основном только Эрик.

— Могу сказать, что я кайфую. Не хочу сглазить, но после моего возвращения в клуб у нас уже две победы (улыбается). Буду рад, если и другие начнут забивать, но и сам, конечно, тоже хочу поражать ворота соперников.