Павел Погребняк — о своем футболе: «Могу сказать, что я кайфую»
Нападающий «Урала» Павел Погребняк подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» (2:1).
— Мы действительно кайфовали — пока счет не стал 2:1. Потом начались «судороги», неуверенность, «Уфа» создавала нам некоторые проблемы, — цитирует официальный сайт «Урала» Погребняка. — А так да, сегодня многое получалось, контролировали мяч, игру. Конечно, нужно было забивать еще и снимать все вопросы о победителе, а так — придумали ненужную интригу в концовке.
— Вы осознанно оставили мяч Эрику в эпизоде с первым забитым мячом?
— Да, я слышал, что он кричит, чтобы я оставил ему мяч, и я сделал это. Слышал подсказ и осознанно оставил, но тем не менее, умудрился чуть-чуть подправить мяч. Считаю, голевую передачу мне надо записать в статистику, чтобы хоть с чего-то начать! (смеется)
— Когда увидим и ваши голы? Пока в составе «Урала» забивает в основном только Эрик.
— Могу сказать, что я кайфую. Не хочу сглазить, но после моего возвращения в клуб у нас уже две победы (улыбается). Буду рад, если и другие начнут забивать, но и сам, конечно, тоже хочу поражать ворота соперников.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/pavel-pogrebnyak-segodnyashnyaya-pobeda-eto-glotok-vozduha21