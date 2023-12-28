Овчинников высказался о приглашении Романцева в «Пари НН»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Сергей Юран, тренирующий «Пари НН», сделал грамотный ход, пригласив сотрудничать с клубом Олега Романцева, экс-наставника московского «Спартака» и сборной России.

«Сергей Юран сделал правильный ход, пригласив в клуб Романцева. Вообще, со временем я вижу Юрана в «Спартаке». Он своей работой доказывает, что может работать с такой командой. Но, раз гора не идет... Пока он пригласил Олега Романцева в Нижний. В каком-то качестве тот обязательно поможет. Романцев давно не тренировал? Если Романцев не тренировал, то все остальные вообще не умеют. Юран у него играл, другие футболисты «Спартака», ставшие тренерами. Они все работают по его конспектам. Но это еще уметь надо. Романцев поможет в любом возрасте и в любом состоянии? Это, конечно, прозвучит грубо. Но, я думаю, если Романцева в два часа ночи поднять с кровати вдребезги пьяного, он тряхнет головой, выйдет на футбольное поле и проведет великолепную тренировку для игроков — вот и все. В отличие от всех остальных, которые говорят, что умеют тренировать. Думаю, он не устал тренировать, просто, у каждого свое время. Он посчитал свое время в футболе и правильно сделал», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Романцев большую часть своей тренерской карьеры посвятил «Спартаку». Вместе с московской командой он выиграл восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.