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Овчинников высказался о приглашении Романцева в «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Сергей Юран, тренирующий «Пари НН», сделал грамотный ход, пригласив сотрудничать с клубом Олега Романцева, экс-наставника московского «Спартака» и сборной России.

«Сергей Юран сделал правильный ход, пригласив в клуб Романцева. Вообще, со временем я вижу Юрана в «Спартаке». Он своей работой доказывает, что может работать с такой командой. Но, раз гора не идет... Пока он пригласил Олега Романцева в Нижний. В каком-то качестве тот обязательно поможет. Романцев давно не тренировал? Если Романцев не тренировал, то все остальные вообще не умеют. Юран у него играл, другие футболисты «Спартака», ставшие тренерами. Они все работают по его конспектам. Но это еще уметь надо. Романцев поможет в любом возрасте и в любом состоянии? Это, конечно, прозвучит грубо. Но, я думаю, если Романцева в два часа ночи поднять с кровати вдребезги пьяного, он тряхнет головой, выйдет на футбольное поле и проведет великолепную тренировку для игроков — вот и все. В отличие от всех остальных, которые говорят, что умеют тренировать. Думаю, он не устал тренировать, просто, у каждого свое время. Он посчитал свое время в футболе и правильно сделал», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Романцев большую часть своей тренерской карьеры посвятил «Спартаку». Вместе с московской командой он выиграл восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-esli-romantseva-razbudit-p-yanogo-on-provedet-trenirovku-luchshe-vseh/
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
Валерий Овчинников
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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