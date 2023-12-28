Агент Майи заявил, что зимой российские клубы не выходили на него по поводу трансфера игрока

Футбольный агент Жуниор Педросо заявил, что зимой российские клубы не выходили на него по поводу трансфера полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи.

«В прошлое трансферное окно велись разговоры о трансфере Майи. Пока же никто из России не выходил на нас», — приводит слова Педросо «РБ Спорт».

Майя находится в система клуба «Сан-Паулу» с 2017 года. За главную команду он сыграл 129 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.