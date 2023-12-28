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Агент Майи заявил, что зимой российские клубы не выходили на него по поводу трансфера игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Жуниор Педросо заявил, что зимой российские клубы не выходили на него по поводу трансфера полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи.

«В прошлое трансферное окно велись разговоры о трансфере Майи. Пока же никто из России не выходил на нас», — приводит слова Педросо «РБ Спорт».

Майя находится в система клуба «Сан-Паулу» с 2017 года. За главную команду он сыграл 129 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-maji-spartak-letom-by-l-interes-no-sejchas-nikto-ne-vy-hodil-na-nas/
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