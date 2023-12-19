Орлов — о первой части сезона РПЛ: «Спады бывают у всех»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о разочарованиях первой части сезона РПЛ.

«Уж совсем так никто не разочаровал... У нас традиционно к таком ключе говорят про «Спартак», но он забивал много, у него разные матчи были. И в итоге красно-белые подтянулись. Думаю, «Спартак» прогрессирует. А вот «Ростов» неожиданно оказался в середине таблицы... «Урал», конечно, здорово начал, но потом неожиданно что-то произошло внутри команды, какая-то напасть на них нашла. Столько поражений, а игроки-то все те же. Но спады бывают у всех. После второго места сочинцам, конечно, было очень сложно удержаться наверху. Они же состав не поменяли, а игроки-то там уже великовозрастные. И те тренеры, которые пытались работать в «Сочи» после Федотова, работали неудачно. Неслучайно они сейчас пригласили Морено, испанца, но без усиления ему будет трудно. Как минимум троих-четверых надо приобрести, чтобы просто задержаться в РПЛ», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка). «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками. «Ростов» набрал 21 очко и находится на 10-м месте, «Урал» с 19 очками занимает 12-ю строчку, а «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 11 очками.