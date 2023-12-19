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Орлов — о первой части сезона РПЛ: «Спады бывают у всех»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о разочарованиях первой части сезона РПЛ.

«Уж совсем так никто не разочаровал... У нас традиционно к таком ключе говорят про «Спартак», но он забивал много, у него разные матчи были. И в итоге красно-белые подтянулись. Думаю, «Спартак» прогрессирует. А вот «Ростов» неожиданно оказался в середине таблицы... «Урал», конечно, здорово начал, но потом неожиданно что-то произошло внутри команды, какая-то напасть на них нашла. Столько поражений, а игроки-то все те же. Но спады бывают у всех. После второго места сочинцам, конечно, было очень сложно удержаться наверху. Они же состав не поменяли, а игроки-то там уже великовозрастные. И те тренеры, которые пытались работать в «Сочи» после Федотова, работали неудачно. Неслучайно они сейчас пригласили Морено, испанца, но без усиления ему будет трудно. Как минимум троих-четверых надо приобрести, чтобы просто задержаться в РПЛ», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка). «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками. «Ростов» набрал 21 очко и находится на 10-м месте, «Урал» с 19 очками занимает 12-ю строчку, а «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 11 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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