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Орлов считает, что вместе с Венделом «Зенит» хочет покинуть Клаудиньо

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Вендела.

«Вендел все время дает понять, что он хочет уйти. Но у Вендела сложная ситуация — у него контракт до 2027 года. И как он может тогда уйти? Только за деньги. Но бразильские клубы вряд ли пойдут на то, чтобы платить такую сумму — миллионов 25, ну, может, 20. Появилась информация еще, что турки его тоже хотели заполучить, но надо платить деньги клубу. Чисто профессиональная история. Клаудиньо, думаю, тоже хотел бы уйти, что-то у него не складывается», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Однако в питерском клубе назвали слухами эту информацию.

По информации Gala News, «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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