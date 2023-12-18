Орлов назвал выдающейся игру Кассьерры в первой половине сезона РПЛ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в этом сезоне РПЛ.

«Тот факт, что Кассьерра столько забивает, говорит о том, что он для нашего чемпионата выдающийся. У него 14 голов в 16 матчах. То есть процентное отношение поражает. Но давайте говорить о том, кто делает передачи. Аршавин делал большинство передач на Кержакова. А тут и Вендел делает, и Клаудиньо, все работают на Кассьерру», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

26-летний колумбиец забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне.