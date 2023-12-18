Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 декабря, 23:49

Орлов назвал выдающейся игру Кассьерры в первой половине сезона РПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в этом сезоне РПЛ.

«Тот факт, что Кассьерра столько забивает, говорит о том, что он для нашего чемпионата выдающийся. У него 14 голов в 16 матчах. То есть процентное отношение поражает. Но давайте говорить о том, кто делает передачи. Аршавин делал большинство передач на Кержакова. А тут и Вендел делает, и Клаудиньо, все работают на Кассьерру», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

26-летний колумбиец забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне.

Источник: РБ Спорт
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
0
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Умер «Пухляш» из клипа Little Big
Сосулька насмерть убила мужчину в Санкт-Петербурге
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Норвегия разрешила пролет самолета РФ из-за экстренной ситуации
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Орлов не считает везением лидерство «Краснодара» в РПЛ
Орлов объяснил, почему в этом сезоне РПЛ интереснее, чем в прошлом
Экс-президент «Локомотива» Наумов не верит, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ
В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров о переходе Веры в «Локомотив»
Силкин считает, что Сперцян готов к переезду в Европу
Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — о Ташуеве: «Сдерживать легионеров — заслуга уникальная»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости