Орлов заявил, что Дзюба точно поможет «Локомотиву»

Популярный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба пока, все-таки, не готов. Но он подготовится через матчи. Ему нужно привыкнуть к своим партнерам, найти взаимопонимание. Артем точно поможет «Локомотиву», я в этом не сомневаюсь. А «Локомотив» оставляет сейчас хорошие впечатления. Галактионов — молодец», — приводит слова Орлова Sport24.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России.