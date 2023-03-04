«Спартак» — «Урал»: Влут реализовал пенальти

Форвард «Урала» Рай Влут отличился в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака».

27-летний голландец реализовал пенальти на 30-й минуте и открыл счет в этой встрече. При этом главный арбитр матча Виталий Мешков назначил 11-метровый удар после видеопросмотра.

На данный момент Влут забил 2 гола в пяти матчах РПЛ.