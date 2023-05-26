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Сегодня, 12:29

Орещук: «Предложил бы Бувачу поработать полгода тренером «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе нынешнего спортивного директора Желько Бувача.

— Когда ушел Новиков и искали тренера, весь тренировочный процесс вел и расписывал Бувач, — приводит слова Орещука Metaratings.ru. - И отвечать за эти две-три игры должен был он. Почему он не сел на лавку, для меня было большой загадкой. И сейчас ровно такая же история.

Вы видели на лавке Бувача? Я не видел. Так нельзя. Ты тренер в первую очередь. Когда команда валится, помоги команде. Да, ты получаешь зарплату как спортивный директор, но обозначься. Показывают видео — он стоит в центре круга руководит. Показывают лавочку во время игры — его нет. Тогда продолжай руководить за бровкой, в чем проблема?

Бувач привел Шварца, он стрельнул — топ. Мне нравился футбол Шварца. С Йокановичем провалился — ну выйди, скажи, что провалился. Сейчас найдем другого тренера — и все хорошо будет. Так будет честно. Не нам решать, уходить ему или нет. Меня никто не выгонял, я сам решил уйти.

— Бувач, Шпилевский, Николич, Карпин, Черчесов — кого лучше назначить главным тренером «Динамо»?

— Этой команде — Бувача. Он набирал этих футболистов, прекрасно их знает. Игроки на долгих контрактах. Если видишь в них потенциал, приходи тренером и дай результат. Я бы сказал: «Ты их купил, ты за это ответственен — давай хотя бы в оставшихся трех турах покажи, чего эти футболисты стоят, чтобы ты новому тренеру рассказал, что нужно сделать в тренировочном, игровом процессе». А дальше, может, сказал бы, что нам этих футболистов надо перепродавать — приведи их к общему знаменателю и какие-то деньги вернем.

«Динамо» за два тура до окончания сезона занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. 14 мая клуб объявил об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-predlozhil-by-buvachu-porabotat-polgoda-trenerom-my-tratili-pod-tebya-dengi-pomogi-vernut-rebyat-na-uroven-254022/
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Квинси Промес

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П
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Спартак

 9
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