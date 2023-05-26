Орещук: «Предложил бы Бувачу поработать полгода тренером «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о работе нынешнего спортивного директора Желько Бувача.

— Когда ушел Новиков и искали тренера, весь тренировочный процесс вел и расписывал Бувач, — приводит слова Орещука Metaratings.ru. - И отвечать за эти две-три игры должен был он. Почему он не сел на лавку, для меня было большой загадкой. И сейчас ровно такая же история.

Вы видели на лавке Бувача? Я не видел. Так нельзя. Ты тренер в первую очередь. Когда команда валится, помоги команде. Да, ты получаешь зарплату как спортивный директор, но обозначься. Показывают видео — он стоит в центре круга руководит. Показывают лавочку во время игры — его нет. Тогда продолжай руководить за бровкой, в чем проблема?

Бувач привел Шварца, он стрельнул — топ. Мне нравился футбол Шварца. С Йокановичем провалился — ну выйди, скажи, что провалился. Сейчас найдем другого тренера — и все хорошо будет. Так будет честно. Не нам решать, уходить ему или нет. Меня никто не выгонял, я сам решил уйти.

— Бувач, Шпилевский, Николич, Карпин, Черчесов — кого лучше назначить главным тренером «Динамо»?

— Этой команде — Бувача. Он набирал этих футболистов, прекрасно их знает. Игроки на долгих контрактах. Если видишь в них потенциал, приходи тренером и дай результат. Я бы сказал: «Ты их купил, ты за это ответственен — давай хотя бы в оставшихся трех турах покажи, чего эти футболисты стоят, чтобы ты новому тренеру рассказал, что нужно сделать в тренировочном, игровом процессе». А дальше, может, сказал бы, что нам этих футболистов надо перепродавать — приведи их к общему знаменателю и какие-то деньги вернем.

«Динамо» за два тура до окончания сезона занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. 14 мая клуб объявил об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.