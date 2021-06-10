«Оренбург» во второй раз арендовал форварда «Урала» Юсупова

«Урал» объявил о переходе форварда Артема Юсупова в «Оренбург» на правах аренды.

24-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в оренбуржской команде. «Оренбург» уже брал Юсупова в аренду в первой половине сезона-2020/21. Форвард провел 11 матчей за команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

? Артём Юсупов и Александр Галимов арендованы командами ФНЛ



? Футболисты ФК «Урал» Артём Юсупов и Александр Галимов новый сезон проведут в аренде. Юсупов продолжит выступление в астраханском «Волгаре», а Александр Галимов переходит в «СКА-Хабаровск». pic.twitter.com/CsMI0CmQ2W — ФК Урал (@FCURAL) June 10, 2021

Также «Урал» подтвердил переход полузащитника Александра Галимова в «СКА-Хабаровск», о котором хабаровчане объявили 9 июня.