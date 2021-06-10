Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Оренбург» во второй раз арендовал форварда «Урала» Юсупова

09:58
Теги:

«Урал» объявил о переходе форварда Артема Юсупова в «Оренбург» на правах аренды.

24-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в оренбуржской команде. «Оренбург» уже брал Юсупова в аренду в первой половине сезона-2020/21. Форвард провел 11 матчей за команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Также «Урал» подтвердил переход полузащитника Александра Галимова в «СКА-Хабаровск», о котором хабаровчане объявили 9 июня.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шестикратного чемпиона мира по бенди похоронили в 30 лет. Это прошло мимо нас — русский хоккей в России уже умер
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве
Как сейчас выглядят герои сериала «Санта-Барбара» — фото
Житель Магадана насиловал юных дочерей своих сожительниц

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы