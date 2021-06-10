Ловрен заявил, что гордится ролью капитана «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от первого сезона в команде.

«Всё очень здорово. Я не ожидал, что в первую же неделю в клубе буду играть за Суперкубок с «Локомотивом». Это было здорово, и это показало, почему я приехал в «Зенит». Еще один трофей — в коллекции. Конечно, минувший сезон был тяжелым из-за коронавируса. У нас было много травм, был длительный перерыв, после которого тяжело перезапуститься. Впрочем, мы справились и стали чемпионами, чем я очень горжусь», — цитирует Sky Sports Ловрена.

Хорватский футболист отметил, что рад своему статусу капитана команды.

«Я очень горд, что ношу капитанскую повязку, особенно с учетом того, что я не так долго в команде. Но даже без повязки я чувствую ответственность на поле, потому что я всегда лидер, как во время игры, так и в раздевалке, даже если капитаном является кто-то другой. Я очень ценю, что мне доверили капитанство в «Зените». Моя семья и дети мной тоже гордятся. Надеюсь, смогу поиграть в «Зените» еще несколько лет», — добавил Ловрен.

Ловрен перешел в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». В сезоне-2020/21 31-летний хорват провел 28 матчей за команду из Санкт-Петербурга, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.