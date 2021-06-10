Бывший председатель совета директоров «Уфы» назвал подписчика бакланом
08:58
Экс-председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оскорбил подписчика, задавшего ему вопрос о работе в клубе.
«Как развалить футбольный клуб за год?» — спросил подписчик.
«Будучи бакланом, неспособным гуглить и анализировать», — назвал Мурзагулов этого подписчика в сторис Instagram.
Сторис Ростислава Мурзагулова. Фото Instagram
Мурзагулов занимал должность председателя совета директоров «Уфы» с августа 2020 года, до этого он возглавлял попечительский совет клуба. 1 июня Мурзагулов объявил о том, что покинул должность.
«Уфа» заняла 13-е место в чемпионате России по итогам сезона-2020/21. В сезоне-2019/20 команда закончила чемпионат на 9-й строчке.
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