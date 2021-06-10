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Бывший председатель совета директоров «Уфы» назвал подписчика бакланом

08:58
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Экс-председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оскорбил подписчика, задавшего ему вопрос о работе в клубе.

«Как развалить футбольный клуб за год?» — спросил подписчик.

«Будучи бакланом, неспособным гуглить и анализировать», — назвал Мурзагулов этого подписчика в сторис Instagram.

Сторис Ростислава Мурзагулова. Фото Instagram
Сторис Ростислава Мурзагулова. Фото Instagram

Мурзагулов занимал должность председателя совета директоров «Уфы» с августа 2020 года, до этого он возглавлял попечительский совет клуба. 1 июня Мурзагулов объявил о том, что покинул должность.

«Уфа» заняла 13-е место в чемпионате России по итогам сезона-2020/21. В сезоне-2019/20 команда закончила чемпионат на 9-й строчке.

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