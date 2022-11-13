«Оренбург» — «Краснодар»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге «Быки» обыграли соперника со счетом 2:0. У «Оренбурга» всего одна победа над «Краснодаром» в истории — в мае 2017 года (1:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Оренбург» — «Краснодар» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».