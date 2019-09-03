«Оренбург» арендовал защитника «Спарты» Уроша Радоковича, сообщает официальный сайт российской команды.

«Оренбург» воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций. Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить сербского футболиста.

25-летний Радакович в сезоне-2019/20 успел провести 4 матча за «Спарту», в которых отметился 1 результативной передачей.

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