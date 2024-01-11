Агент Дивеева: «Игорь готовится, все по плану»
Агент Дивеева рассказал, что у игрока все хорошо со здоровьем
Агент Олег Еремин рассказал, что у защитника ЦСКА Игоря Дивеева все хорошо со здоровьем.
«Игорь готовится, все по плану. Пока без изменений, все хорошо», — приводит слова агента «РБ Спорт».
24-летний футболист продолжает восстанавливаться после операции на голеностопном суставе, которая была сделана в июле 2023 года. Контракт Дивеева с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: РБ Спорт
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