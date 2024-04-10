Новиков: «Чалову нужно выкладываться на полную, чтобы продать себя в Европу»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость о том, что нападающий армейцев Федор Чалов продлил контракт с московским клубом.

«Обычно продлевают контракт на более длительный срок. Значит, планы Чалова не изменились. Вероятно, он просто решил спокойно отыграть следующий полный сезон, чтобы не переживать о зиме. Федор, как мне кажется, хочет продолжить карьеру в Европе, поэтому и продлился всего на полгода. Теперь у него всего один путь — выкладываться на полную, что продать себя в Европу, ведь этот переход может произойти в будущем на правах свободного агента», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Новый контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2024/25. Предыдущее соглашение футболиста истекало в декабре этого года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи.