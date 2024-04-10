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Новиков: «Чалову нужно выкладываться на полную, чтобы продать себя в Европу»

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость о том, что нападающий армейцев Федор Чалов продлил контракт с московским клубом.

«Обычно продлевают контракт на более длительный срок. Значит, планы Чалова не изменились. Вероятно, он просто решил спокойно отыграть следующий полный сезон, чтобы не переживать о зиме. Федор, как мне кажется, хочет продолжить карьеру в Европе, поэтому и продлился всего на полгода. Теперь у него всего один путь — выкладываться на полную, что продать себя в Европу, ведь этот переход может произойти в будущем на правах свободного агента», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Новый контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2024/25. Предыдущее соглашение футболиста истекало в декабре этого года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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