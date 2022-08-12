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Сегодня, 21:51

Новичок «Динамо» Карцев выбрал 90-й номер

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

По данным «СЭ», новичок «Динамо» Эден Карцев будет играть под 90-м номером.

Сегодня, 12 августа московский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока сборной Израиля на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа.

Опорный хавбек является воспитанником тель-авивского «Маккаби», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за «Бейтар Тель-Авив Рамла», «Хапоэль Хадера» и «Ирони Кирьят-Шмона». Прошлый сезон провел в «Маккаби» из Нетаньи, забив два гола в 25 матчах.

За сборную Израиля Карцев провел три встречи.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Нетания)
Эден Карцев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

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Урал

 4 1 0
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