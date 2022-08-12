Новичок «Динамо» Карцев выбрал 90-й номер

По данным «СЭ», новичок «Динамо» Эден Карцев будет играть под 90-м номером.

Сегодня, 12 августа московский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока сборной Израиля на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа.

Опорный хавбек является воспитанником тель-авивского «Маккаби», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за «Бейтар Тель-Авив Рамла», «Хапоэль Хадера» и «Ирони Кирьят-Шмона». Прошлый сезон провел в «Маккаби» из Нетаньи, забив два гола в 25 матчах.

За сборную Израиля Карцев провел три встречи.