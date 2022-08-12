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«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после увольнения Шалимова. Команда набрала первое очко в сезоне

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» и набрал первое очко в сезоне
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
12 августа. «Факел» — «Урал» — 0:0.

«Факел» в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу принимал «Урал» на своем поле. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Команда из Екатеринбурга проводила первый матч после увольнения главного тренера Игоря Шалимова.

«Урал» набрал первое очко в сезоне, прервав серию из четырех поражений подряд. Однако уральцы продолжают оставаться на последнем, 16-м месте.

«Факел» набрал 3 очка и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре воронежцы 19 августа на выезде сыграют против «Крыльев Советов». «Урал» 20 августа на своем поле примет «Нижний Новгород».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
12 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:0
Урал
Факел
Свинов Черов Суслов Божин (Дашаев, 82) Морозов (Магаль, 63) Акбашев Альшин Мендель (Шаваев, 82) Дмитриев (Квеквескири, 83) Аппаев Гонгадзе (Максимов, 71)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Коновалов (Юшин, 87) Егорычев (Сунгатулин, 87) Мишкич Подберезкин (Каштанов, 79) Бевеев Гаджимурадов (Железнов, 75) Бикфалви
Предупреждения
Аппаев 58’, Божин 58’, Квеквескири 90+4’  -  Бевеев 9’, Мишкич 19’, Гаджимурадов 32’, Подберезкин 58’, Коновалов 79’, Егорычев 85’, Каштанов 88’, Железнов 90+5’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Пустовойтова (Москва) Мосякин (Москва)

ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
7
36
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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