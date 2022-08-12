«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после увольнения Шалимова. Команда набрала первое очко в сезоне

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» и набрал первое очко в сезоне

«Факел» в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу принимал «Урал» на своем поле. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Команда из Екатеринбурга проводила первый матч после увольнения главного тренера Игоря Шалимова.

«Урал» набрал первое очко в сезоне, прервав серию из четырех поражений подряд. Однако уральцы продолжают оставаться на последнем, 16-м месте.

«Факел» набрал 3 очка и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре воронежцы 19 августа на выезде сыграют против «Крыльев Советов». «Урал» 20 августа на своем поле примет «Нижний Новгород».