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Сегодня, 20:07

«Динамо» договорилось о переходе Эдена Карцева

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эден Карцев.
Фото Global Look Press

Футбольные клубы «Динамо» и «Маккаби» (Нетанья) достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа, сообщает сайт «Динамо».

22-летнему игроку в ближайшее время предстоит подписать трудовой договор.

Опорный хавбек является воспитанником тель-авивского «Маккаби», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за «Бейтар Тель-Авив Рамла», «Хапоэль Хадера» и «Ирони Кирьят-Шмона». Прошлый сезон провел в «Маккаби» из Нетаньи, забив два гола в 25 матчах.

За сборную Израиля Карцев провел три встречи.

Источник: https://fcdm.ru/news/dynamo-dogovorilos-o-perexode-edena-karceva
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Нетания)
Эден Карцев
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